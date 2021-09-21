В Москве пересчитали соловьев

В столице подвели итоги подсчета певчих соловьев. Всего за весну и лето насчитали 180 птиц. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В этом году насчитали 176 точек с координатами поющих соловьев. Больше всего птиц услышали на природных территориях "Битцевский лес" - 37 поющих соловье. Много пернатых вокалистов отмечено на природных территориях ВАО и ЗелАО - по 28 соловьев. В 2018 году всего таких певцов было учтено 237, а в 2019 году - 212. В прошлом году такой учет не проводился. Специалисты отмечают, что птицы любят селиться возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы.

Как отметили в департаменте, полученные данные помогут орнитологам подробнее изучить природное многообразие столицы, проследить, какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Сейчас ведется работа по обновлению интерактивной карты обитания этих птиц, куда будут добавлены и данные, собранные волонтерами.

Кстати, изучить карту поющих соловьев можно здесь.