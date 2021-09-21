В Орле завели дело о растрате при ремонте Красного моста

В Орле возбудили уголовное дело о растрате бюджетных средств при ремонте и реконструкции Красного моста. Руководитель фирмы-подрядчика задержан, а в офисах компании в двух регионах прошли обыски.

В прокуратуре Орловской области сообщили, что контракт на реконструкцию Красного моста, имеющего статус объекта культурного наследия, заключили в ноябре минувшего года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Однако после выяснилось, что фирма победившая в конкурсе на выполнение этих работ, предоставила заведомо подложные документы, свидетельствовавшие, что на подобных объектах подрядчик уже трудился. Это стало поводом для возбуждения дела.

Помимо этого, после визита прокурора области на стройплощадку Красного моста в прокуратуре начали проверять расходование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию. Тогда установили, что с декабря 2020 года по март нынешнего более 179 миллионов рублей были растрачены на покупку строительной техники, которая не предусмотрена муниципальным контрактом для проведения работ на мосту в Орле, а также автомобили класса люкс.

Значительная сумма из выделенных в качестве аванса 179 миллионов рублей оказалась переведена на счета организаций "с признаками мнимости". В результате бюджету причинен ущерб, а работы на Красном мосту приостановлены.