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21.09.2021 09:28

Из аэропорта Владивосток стартуют полеты в Египет и ОАЭ

Текст: Вадим Иванский
В октябре из Международного аэропорта Владивосток авиакомпания "Azur Air" начнет выполнять прямые беспосадочные рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай и курортные города Египта - Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщает пресс-служба аэропорта.
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"

Отдых в этих жарких восточных странах рассчитан на разных путешественников, а программа включает незабываемый дайвинг, экскурсии, знакомство с арабской кухней и многое другое.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта, к главным развлечениям Шарм-эль-Шейха относятся дайвинг и снорклинг. Из этого города можно отправиться на экскурсию в Каир, чтобы увидеть Сфинкса, посетить музей папируса, покататься на лодке по Нилу, а также полюбоваться на статуи древних богов. Хургада - это универсальный курорт на берегу Красного моря с песчаными пляжами, аквапарками, океанариумами, музеями и аттракционами.

Дубай называют "Парижем Персидского залива". Пальма Джумейра - это самый большой в мире искусственный остров, расположенный на побережье Дубая - восьмое чудо света, посмотреть на которое приезжают туристы из разных стран. На возведение острова понадобилось 94 миллиона кубометров песка, который добывали со дна Персидского залива. Также туристам Приморского края будет интересно посетить самую высокую в мире смотровую площадку, расположенную на знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа.

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-августе 2021 года его услугами воспользовались более 1,16 миллиона пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Пресс-релиз подготовлен АО "Международный аэропорт Владивосток"

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