На Сахалине 12-летняя девочка погибла на стройке

В сахалинском городе Долинске 12-летняя школьница погибла на стройке. Вход на опасный объект не был закрыт для посторонних. По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ).

"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны строительного объекта", - сообщили в пресс-службе СУ СК Сахалинской области.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы.

По данным местных СМИ, девочка пришла на стройку, чтобы снять видеоролик вместе со своими знакомыми. В какой-то момент школьница оступилась и упала. Травмы оказались смертельными.

Проверку начала сахалинская прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства "Интерфаксу", будет дана оценка работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям сотрудников местной администрации и застройщика объекта. Прокуроры взяли на контроль расследование уголовного дела.