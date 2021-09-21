В Приморье задержали находящегося в международном розыске китайца

В Приморском крае задержан гражданин Китая по запросу правоохранительных органов Республики Корея. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

Разыскивающие мужчину корейские коллеги пояснили, что в мае 2017 года он возглавлял организацию, занимавшуюся поставками морепродуктов, и вместе с сообщником обманул гражданина Республики Корея - управляющего директора крупной международной компании. Ущерб оценили в 450 тысяч долларов США.

Сотрудники отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили, что разыскиваемый купил авиабилет из Владивостока в Москву, в аэропорту приморской столицы его и задержали.

"В настоящее время он помещен в СИЗО - 1 ГУФСИН России по Приморскому краю", - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. Решается вопрос об экстрадиции гражданина Китая в Республику Корея.