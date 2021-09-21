В Башкирии загорелся тепловоз

В Кармаскалинском районе Башкирии загорелся тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МЧС по республике.

Маневровый тепловоз с 63 грузовыми вагонами, из которых 45 были груженные, направлялся со станции Стерлитамак в Уфу. Сообщение о возгорании поступило в 10:35 по местному времени. Состав в этот момент находился в 35 километрах от железнодорожной станции Тазларово.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения добровольной пожарной дружины села Новые Киешки горел двигательный отсек тепловоза. В МЧС уточнили, что в борьбе с огнем были задействованы 17 человек и шесть единиц техники. Пожарные подали два ствола, создали участок тушения и организовали подвоз воды.

Погибших и травмированных нет. Также сообщается, что из-за происшествия возможна задержка грузовых поездов.