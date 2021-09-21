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21.09.2021 14:19
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье полиция задержала банду серийных угонщиков

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Полиция Оренбуржья раскрыла серию краж автомобилей. Сотрудники уголовного розыска задержали в Оренбургской области и Краснодарском крае троих подозреваемых в угоне 8 машин. Три похищенных авто найдены и возвращены законным владельцам.

Предварительно установлено, что с мая 2020-го по июль 2021 года в Оренбурге злоумышленникам удалось похитить 6 иномарок и 2 отечественных легковушки.

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- Они устанавливали на транспортные средства дубликаты чужих государственных регистрационных знаков и копировали идентификационные номера других автомашин. Таким образом сообщники создавали двойники реальных автомобилей, находящихся в различных регионах страны, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Две из украденных машин полицейские обнаружили в гаражах фигурантов, еще одна находилась у них в личном пользовании.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). Один из задержанных заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом. Кстати, выяснилось, что двое фигурантов имеют непогашенные судимости за аналогичные преступления.

Угонщики прятали машины в экранированном подполье

Обнаружены и изъяты подавитель радиосигнала, сканирующие устройства, рации, приспособления для взлома автомашин, брелоки для автосигнализации и электронные блоки управления, а также государственные регистрационные знаки с признаками подделки и документы.

- Потерпевшие искренне поблагодарили сотрудников полиции за возвращение утраченного имущества. Мероприятия по розыску остальных машин продолжаются, - резюмировала Ирина Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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