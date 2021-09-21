В Татарстане мужчина с гранатой пригрозил взорвать дом

Правоохранительные органы в Альметьевске оцепили жилой дом на улице Сулеймановой, где вооруженный гранатой мужчина угрожает взрывом.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Татарстану, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть местного отдела полиции. По словам звонившей, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и пообещал устроить взрыв.

- На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

По последним данным, угрожавший был задержан. Им оказался 62-летний житель Альметьевска. В настоящее время он направлен на медицинское освидетельствование.