Власти Прикамья помогут родным пострадавших с проживанием в Москве

Власти Пермского края готовы помочь родственникам пострадавших при стрельбе в вузе с проживанием в Москве на период лечения.

Напомним, накануне медиками было принято решение о транспортировке в Москву семерых пациентов, получивших серьезные ранения во время перестрелки, которую устроил в кампусе Пермского университета один из студентов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.

Спецборт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров.