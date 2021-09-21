Во время стрельбы в пермском вузе один из учителей продолжил лекцию

В пермском университете поддержали позицию преподавателя, читавшего лекцию во время нападения на кампус. Как сообщили "РГ" в пресс-службе вуза, его действия расцениваются как верные и обоснованные.

Преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников в понедельник 20 сентября читал лекцию. В это время студенты в соцсетях увидели информацию о нападении на университет и сообщили ему об этом. Вскоре в аудиторию зашла мать одной из студенток и сообщила о стрельбе.

Сыромятников связался с деканом и после этого закрыл металлическую дверь в аудиторию. Он продолжил читать лекцию со словами, что эту пару им никто не вернет. В самом университете, по сообщению пресс-службы вуза, действия Сыромятникова расценили как правильные.

В понедельник 20 сентября, произошло нападение на кампус пермского университета. Студент-первокурсник, вооруженный ружьем, открыл стрельбу, при этом 28 человек пострадало и еще шестеро погибли.