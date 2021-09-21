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21.09.2021 12:48

АО "РЭС" обеспечило надежное электроснабжение избирательных участков

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Гражданам страны предстояло избрать депутатов Госдумы VIII созыва, также в эти дни проходили муниципальные выборы.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В этот ответственный период главной задачей системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества "Региональные электрические сети" - было обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 1996 избирательных участков.

Для этого в преддверие выборов АО "РЭС" был реализован комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, в том числе:

- проведена внеплановая проверка технического состояния электрических сетей, осуществляющих электроснабжение избирательных участков;

- обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, а также дизель-генераторных установок для осуществления резервного электроснабжения;

- проведена проверка наличия аварийного запаса оборудования и материалов, исправности средств связи и оснащения бригад необходимым инвентарем;

- усилен контроль за охраной объектов подразделений, пропускным и внутриобъектовым режимом.

Непосредственно на период с 17 по 19 сентября в АО "РЭС" был введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство аварийно-выездных бригад. Также в усиленном режиме работали диспетчеры в филиалах, городских районах электрических сетей и центре управления сетями.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб в единый день голосования было организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО "РЭС" единый день голосования прошел без значимых происшествий, а возникавшие аварийные отключения удалось оперативно устранять благодаря повышенной готовности сил и средств АО "РЭС".

Справка

Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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