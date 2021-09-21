АО "РЭС" обеспечило надежное электроснабжение избирательных участков

В этот ответственный период главной задачей системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества "Региональные электрические сети" - было обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 1996 избирательных участков.
Для этого в преддверие выборов АО "РЭС" был реализован комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, в том числе:
- проведена внеплановая проверка технического состояния электрических сетей, осуществляющих электроснабжение избирательных участков;
- обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, а также дизель-генераторных установок для осуществления резервного электроснабжения;
- проведена проверка наличия аварийного запаса оборудования и материалов, исправности средств связи и оснащения бригад необходимым инвентарем;
- усилен контроль за охраной объектов подразделений, пропускным и внутриобъектовым режимом.
Непосредственно на период с 17 по 19 сентября в АО "РЭС" был введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство аварийно-выездных бригад. Также в усиленном режиме работали диспетчеры в филиалах, городских районах электрических сетей и центре управления сетями.
Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб в единый день голосования было организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО "РЭС" единый день голосования прошел без значимых происшествий, а возникавшие аварийные отключения удалось оперативно устранять благодаря повышенной готовности сил и средств АО "РЭС".
Справка
Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru.
Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"