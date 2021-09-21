Суд арестовал сибиряка, обвиняемого в убийстве подростка на пляже

В Новосибирске по решению суда взяли под стражу обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Преступление было совершено три года назад. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, 21-летний житель Кемеровской области скрывался в Калининграде.

Преступление произошло 28 июня 2018 года в кемпинге парка в. В одном из домиков остановилась семья из Кемеровской области. Подросток ушел на прогулку, и на пляже на него напал неизвестный. Мальчика привезли в больницу с колото-резаной раной на шее, он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, но подозреваемый скрылся. Как отметили в региональном ГУ МВД, полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы и проверила сотни людей, имеющих хоть малейшее сходство с изображением.

В конце концов удалось установить личность человека, который мог быть причастен к убийству подростка. Оказалось, что он живет в Калининграде, куда немедленно была командирована следственно-оперативная группа новосибирского главка полиции.

После задержания подозреваемого доставил в Новосибирск. На допросе у следователей молодой человек дал признательные показания. По его словам, в июне 2018 года на пляже у него произошел внезапный конфликт с несовершеннолетним, и он нанес ему удар колющим предметом в область шеи. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, суд поддержал ходатайство следователей о его аресте.