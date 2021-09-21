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21.09.2021 17:59

"Россети Северный Кавказ" сократили потери энергии в ставропольских сетях

Энергетики "Россети Северный Кавказ" успешно реализуют комплекс необходимых мер для снижения уровня потерь электроэнергии в ставропольских сетях. Данный показатель во многом определяет надежность и качество энергоснабжения потребителей.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Так, за восемь месяцев текущего года уровень фактических потерь энергоресурса в сетях филиала "Ставропольэнерго" составил 8,85 процента. Это на 0,26 процента меньше утвержденного планового показателя и на 0,27 процента ниже данных аналогичного периода прошлого года.

В абсолютных величинах за отчетный период потери снизились на 12,8 миллиона киловатт-часов, что сопоставимо с энергоснабжением потребителей Кисловодска с населением около 128 тысяч жителей в течение месяца.

Для снижения уровня потерь в электрических сетях Ставрополья специалисты применяют комплексный подход, включающий сразу несколько важных направлений.

В первую очередь - это пресечение фактов безучетного и бездоговорного потребления энергоресурса. За указанный период сотрудники профильных подразделений филиала в результате проверок зафиксировали 287 случаев несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом более 1,2 миллиона киловатт-часов, что соответствует более 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, в компании активно ведется работа по созданию единой интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая является эффективным инструментом снижения коммерческих потерь, обеспечения надежного электроснабжения и прозрачности взаиморасчетов для потребителей. Кроме того, использование интеллектуальной системы позволяет оперативно выявлять и устранять очаги потерь, минимизировать возможности внешнего вмешательства в работу приборов с целью хищений энергоресурса.

На сегодняшний день все районы операционной деятельности филиала "Ставропольэнерго" оснащаются "умными счетчиками". В этом году энергетиками установлено в общей сложности шесть тысяч таких устройств. Всего до конца года их будет установлено еще порядка трех тысяч.

Основной объем потерь электричества происходит на стадии передачи энергоресурса по высоковольтным линиям от производителя к потребителю. При этом количество потерь имеет обратную зависимость от сечения проводника. В этой связи на перегруженных линиях электропередачи специалисты производят замену проводов на большее сечение. В местах наибольших потерь меняется ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП), который отличается безопасностью и повышает надежность энергоснабжения потребителей. В текущем году на объектах компании было установлено 268 километров современного провода.

"Работа по снижению потерь в электрических сетях - одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Для достижения запланированных показателей в части снижения уровня потерь в компании проработан системный, комплексный подход, который в результате успешной реализации способствует решению первоочередной задачи - повышению надежности электроснабжения потребителей региона", - отметил директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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