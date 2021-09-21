В Хасавюрте возбудили дело после гибели людей при пожаре в отеле

Уголовное дело возбуждено в Хасавюрте после гибели двух человек при пожаре в одной из гостиниц. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана.

Как отметили в ведомстве, следователи устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Пожар в гостинице Хасавюрта произошел сегодня, около четырех часов утра. По предварительным данным, двое мужчин скончались, шестеро находятся в больнице.

"Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил стопроцентные ожоги поверхности тела. Министром здравоохранения РД дано поручение бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф на вылет вертолетом санавиации в Хасавюрт", - рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.