Город Ковдор в Мурманской области остался без электроэнергии

Вечером 20 сентября моногород Ковдор в Мурманской области остался без электроэнергии из-за возгорания электрокабеля, питающего город и градообразующее предприятие Ковдорский ГОК. В результате пожара в городе было отключено электроснабжение и водоснабжение.

Как сообщается на официальной странице городской администрации в социальных сетях, сотрудники МЧС потушили пожар в тот же вечер.

Холодное водоснабжение в городе было восстановлено около 23.00. Ковдорская центральная районная больница получает электроэнергию от бензиновых генератором, которые обеспечил топливом Ковдорский ГОК.

Аварийные работы ведет объединенная бригада компании "Мурманэнергосбыт" и Ковдорского ГОКа.

- Работы по восстановлению электроснабжения Ковдора продолжаются, - отметили в администрации города. - Школы и детские сады не работают. В ближайшие часы начнется пробное подключение.