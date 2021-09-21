В Мурманске два человека погибли при пожаре

При пожаре в квартире двухэтажного деревянного дома на улице Радищева в Мурманске погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Информация поступила 21 сентября 2021 года. Пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров.

По данным следствия, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших. От последствий пожара пострадали 12 человек, отметили в городской администрации.

- Главное сейчас - это помочь жильцам дома, - заявил глава администрации Мурманска Евгений Никора, прибыв на место происшествия. - От шести из них поступили обращения с просьбой о размещении в пункте временного содержания. После этого мы будем рассматривать варианты с предоставлением маневренного фонда.

Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту пожара.