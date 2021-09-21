В Петербурге "черных риелторов" осудили за четыре убийства

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Забару Зубову и Виктору Зорину. Их признали виновными в убийстве четырех одиноких петербуржцев ради недвижимости.

Как сообщает прокуратура Петербурга, Зубов приговорен к пожизненному лишению свободы, Зорин - к 11 годам колонии. В начале июля суд присяжных вынес обоим обвинительный вердикт.

Напомним, убийства совершались с 2014 по 2020 годы. Зубов и Зорин были исполнителями, жертв находил участковый Крохин. Он узнавал об одиноких пожилых гражданах, которые являются единственными собственниками своей недвижимости. Также в поле зрения участкового попадали люди, страдающие алкоголизмом.

За шесть лет были убиты четыре человека. Их квартиры участники группировки переоформили на себя, им помог юрист, который также участвовал в схеме. В группировке были и две женщины, они, как выяснило следствие, втерлись в доверие к двум жертвам и проживали с ними, пока их не убили. С женщин и юриста в сентябре сняли все обвинения за истечением срока давности преступления.