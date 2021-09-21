В Петербурге спасли выдренка, от которого отказалась мать

В Санкт-Петербургском океанариуме выдра отказалась от своего детеныша. Малышку выхаживают ветеринары, сообщают в учреждении.

Выдренок вместе с еще несколькими малышами появился на свет несколько недель назад. Девочке не повезло - ей доставалось мало материнского молока. А затем мать и вовсе от нее отказалась, предпочитая проводить время исключительно с другими своими детьми.

Жестокость родительницы плохо сказалась на развитии малышки, ее братья и сестры уже смогли перейти на взрослую пищу.

Выдренок стремительно худел и ветеринары океанариума приняли решение взять малышку на воспитание. Сейчас специалисты отпаивают девочку козьим молоком, кормят витаминами и гладят, чтобы она почувствовала хоть немного ласки.