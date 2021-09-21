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21.09.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани шестилетняя девочка погибла после падения на нее шкафа

Текст: Анна Юркова

В кубанском городе Ейске следователи проводят проверку по факту гибели шестилетней девочки, после того как на нее рухнул шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Известно, что мать ребенка - 25-летняя женщина - проживала с дочерью в съемной квартире по улице Пионерской. По предварительной версии, вечером 18 сентября 2021 года женщина вышла во двор вынести мусор. Вернувшись, она обнаружила дверь захлопнутой, а затем через окно квартиры увидела, что ее дочь лежит на полу, придавленная платяным шкафом.

Мать тотчас же вызвала бригаду скорой помощи и специализированную службу, работники которой вскрыли входную дверь. К сожалению, несмотря на приезд врачей, девочка скончалась на месте в результате полученных травм.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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