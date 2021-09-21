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21.09.2021 11:36
Рубрика: Общество

Россиян обучат финансовой культуре

30-31 октября 2021 г. по всей стране в онлайн-формате состоится Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры - просветительский проект по повышению финансовой грамотности семей разных регионов России, реализованный в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения Российской федерации.
Фото: Пресс-служба Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры Фото: Пресс-служба Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры
Фото: Пресс-служба Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры

На базе платформы familymoneyfest.ru будет организовано двухдневное онлайн-мероприятие, площадка которого станет местом общения российских семей по вопросам финансового благополучия и ответственного родительства.

Со всех уголков страны будут отобраны и презентованы на фестивале лучшие примеры и образцы воспитания правильного отношения к деньгам, заработку, сбережению и расходам, а сложные вопросы финансовой грамотности будут рассматриваться в игровом формате через традиции, фольклор и творчество, переплетая наследие и современность.

Фото: Пресс-служба Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры

В рамках программы запланировано более 50 онлайн-активностей: прямые эфиры с экспертами, игровые турниры, полезные видеоуроки, викторины, мультфильмы, квизы и пр. Участники смогут объединяться в команды, проходить онлайн-активности сообща или по отдельности, зарабатывая баллы и стремясь занять наиболее высокую позицию в рейтинге. Самые активные команды смогут не только улучшить финансовые знания, но и получить ценные призы от партнеров фестиваля.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно на сайте.

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