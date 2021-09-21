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Рубрика: Происшествия

СК: Причиной аварии с жертвами в метро в 2014 году стал коммерческий подкуп

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования уголовного дела, в котором коммерческий подкуп при строительстве стрелочного перевода в Московском метрополитене привел к огромным жертвам.
По мнению СКР, прикрученная проволока вместо положенного крепления стала причиной аварии в метро. Фото: МЧС России/ ТАСС По мнению СКР, прикрученная проволока вместо положенного крепления стала причиной аварии в метро. Фото: МЧС России/ ТАСС
По мнению СКР, прикрученная проволока вместо положенного крепления стала причиной аварии в метро. Фото: МЧС России/ ТАСС

Фигурантом расследования оказался заместитель директора ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов. А компанию ему составили чиновники ГУП "Московский метрополитен" Николай Мельников и Виталий Соколов. На всех у них одна и достаточно редкая уголовная статья - 204 УК РФ "передача коммерческого подкупа за незаконные действия; получение коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору за незаконные действия".

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Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве. "Спецтехреконструкция" в 2013 году выполняла строительные работы в Московском метрополитене.

- По приказу, согласованному сторонами, этой фирме необходимо было сделать врезку стрелочного перевода на путях перегона "Парк Победы - Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии с монтажом контактного рельса по второму главному пути в районе второго стрелочного перевода.

При этом в штате организации отсутствовали квалифицированные работники для выполнения работ такого типа, уточнили в СК.

Тогда Круглов обратился к Мельникову с предложением за наличные "организовать выполнение работ по монтажу контактного рельса в районе стрелочного перевода силами сотрудников ГУП "Московский метрополитен". Такое не было предусмотрено приказом о проведении работ. Мельников привлек к этому процессу своего подчиненного - мастера пути Виталия Соколова. Тот, в свою очередь, поручил эту работу монтерам, которые и не догадывались, что нарушают нормы и правила проведения подобных сложных работ.

Почему о подкупе заговорили спустя семь лет после трагедии? В СК объяснили: это преступление было выявлено, когда расследовалось дело об аварии

За "помощь" в работах Круглов заплатил соучастникам 150 тысяч рублей. Эти деньги и стали "коммерческим подкупом". Почему о подкупе заговорили спустя семь лет после трагедии? В СК объяснили: это преступление было выявлено, когда расследовалось главное - страшное уголовное дело об аварии в Московском метрополитене.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомним, 5 июля 2014 года в перегоне тоннеля между станциями Московского метрополитена "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло крушение электропоезда из-за неправильного монтажа стрелки в месте съезда на вновь строящуюся линию метро. В результате 24 человека погибли и 188 были ранены.

- Собранные доказательства подтвердили, что причиной крушения поезда стало отсутствие рабочей и соединительной тяг, то есть ненадлежащее соединение между собой правого и левого остряков, приведшее к самопроизвольному примыканию левого остряка к левому рамному рельсу, - объясняют эксперты-железнодорожники.

И еще они добавляют, что в итоге произошел разрыв проволоки, которую вместо штатного крепления установил один из привлеченных работников.

Сейчас Круглов и еще трое работников ГУП "Московский метрополитен" уже осуждены по статье за нарушение правил эксплуатации метро, повлекшей смерть людей, и получили немалые сроки. А это дело добавит им еще одну уголовную статью.

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