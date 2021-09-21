Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти

19 сентября в Милане скончался Сильвано Буссотти - композитор-авангардист, сценарист, актер, художник по костюмам, живописец, сценограф, режиссер.

Twitter obituary: italian genius composer, flamboyant tastes, vastly underrated: "Il Dio Sylvano" Bussotti. pic.twitter.com/rOrvUHE3Bo — ᴘᴇᴘᴘɪ ɴᴏᴄᴇʀᴀ (@Peppi_Nocera) September 19, 2021

Как передает La Stampa, артист умер в госпитале для престарелых, лишь немного не дожив до своего 90-летия, которое будет отмечаться его поклонниками 1 октября.

Сильвано Буссотти родился во Флоренции, в Тоскане. С четырех лет обучался игре на скрипке. В сороковых учился в Консерватории имени Керубини, в пятидесятых брал уроки композиции у Макса Дойча в Париже, где сблизился с теоретиком музыкального авангарда Хайнцем-Клаусом Мецгером. Входил в творческое объединение "Флорентийская школа".

For Sylvano Bussotti (1931-2021), no album art could match the visuals of the scores themselves. pic.twitter.com/AdSdFG3y6j — VAN Magazine (@vanmusicmag) September 20, 2021

В начале шестидесятых посещал Летние курсы новой музыки в Дармштадте, где познакомился с Пьером Булезом и Джоном Кейджем, оказавшими влияние на его дальнейшее творчество. Участвовал в концертах т.н. "антимузыки", для которых "создавал" произведения вообще без всяких звуков.

rest in peace sylvano bussotti. most of you international art english types might know his work from the intro to 1000 plateaus pic.twitter.com/2b6gQj3gyJ — callahan (@IRCAM_official) September 19, 2021

В 1963-м стал одним из основателей "Группы 70", занимавшейся конкретной и визуальной поэзией, опубликовав несколько сборников стихов. Стажировался в США.

Был режиссером, художником по костюмам и сценографом ведущих оперных театров Италии - "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции.

Снялся в ленте по собственному сценарию Après la Passion selon Sade, выступив композитором фильма.