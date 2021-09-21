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Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти

Новости
    21.09.2021, 12:30
Текст:   Олег Усков

19 сентября в Милане скончался Сильвано Буссотти - композитор-авангардист, сценарист, актер, художник по костюмам, живописец, сценограф, режиссер.

Как передает La Stampa, артист умер в госпитале для престарелых, лишь немного не дожив до своего 90-летия, которое будет отмечаться его поклонниками 1 октября.

Сильвано Буссотти родился во Флоренции, в Тоскане. С четырех лет обучался игре на скрипке. В сороковых учился в Консерватории имени Керубини, в пятидесятых брал уроки композиции у Макса Дойча в Париже, где сблизился с теоретиком музыкального авангарда Хайнцем-Клаусом Мецгером. Входил в творческое объединение "Флорентийская школа".

В начале шестидесятых посещал Летние курсы новой музыки в Дармштадте, где познакомился с Пьером Булезом и Джоном Кейджем, оказавшими влияние на его дальнейшее творчество. Участвовал в концертах т.н. "антимузыки", для которых "создавал" произведения вообще без всяких звуков.

В 1963-м стал одним из основателей "Группы 70", занимавшейся конкретной и визуальной поэзией, опубликовав несколько сборников стихов. Стажировался в США.

Был режиссером, художником по костюмам и сценографом ведущих оперных театров Италии - "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции.

Снялся в ленте по собственному сценарию Après la Passion selon Sade, выступив композитором фильма.

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