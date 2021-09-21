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Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан

Новости
    21.09.2021, 10:55
Текст:   Олег Усков

На 64-м году жизни скончался один из самых уважаемых современных контрабасистов - что было отмечено двумя "Грэмми" (1993 и 2005 годы) - Элиот Вадопиан.

Причиной смерти американского музыканта стал сердечный приступ.

О кончине артиста сообщают в соцсетях скорбящие коллеги и пресса, публикуя прочувствованные некрологи. Все вспоминают усопшего исключительно как выдающегося исполнителя и светлую личность.

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