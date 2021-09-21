Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан

На 64-м году жизни скончался один из самых уважаемых современных контрабасистов - что было отмечено двумя "Грэмми" (1993 и 2005 годы) - Элиот Вадопиан.

With award-winning jazz bassist Eric Wadopian. pic.twitter.com/VrWfmUVRVm — BJ Leiderman (@BJLeiderman) November 18, 2016

Причиной смерти американского музыканта стал сердечный приступ.

О кончине артиста сообщают в соцсетях скорбящие коллеги и пресса, публикуя прочувствованные некрологи. Все вспоминают усопшего исключительно как выдающегося исполнителя и светлую личность.