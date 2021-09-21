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Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк

Новости
    21.09.2021, 19:04
Текст:   Олег Усков

Очередной удар чудовищного урона: 21 сентября в возрасте 65 лет умер Ричард Гарольд Кирк, один из влиятельнейших людей в современной электронной музыке, сооснователь важнейшей индустриальной группы Cabaret Voltaire.

О смерти величины сообщает The Quietus со ссылкой на официальное заявление звукозаписывающего лейбла Mute. Причина смерти артиста не указана.

Кирк родился 21 марта 1956 года в Шеффилде и славу обрел в 70-х как один из основателей CV, которую создал с Крисом Уотсоном, взяв для проекта название по имени ночного клуба в Цюрихе, бывшего оплотом дадаистов.

Первая студийная запись "Кабаре" вышла в 1979-м. Двумя годами позже Уотсон покинул группу, и Кирк с третьим участником предприятия, вокалистом и бас-гитаристом Стивеном Мэллиндером, взял курс на менее радикальное звучание, экспериментируя с жанрами - вплоть до хауса. Что абсолютно не пошло проекту во вред, к счастью.

Cabaret Voltaire было распущено в 1994-м, но возрождено в 2014-м.

Кроме того, Кирк выпускал записи под десятками псевдонимом - в том числе как Sandoz, Electronic Eye и Trafficante - и сотрудничал с целым рядом дружественных проектов.

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