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21.09.2021,  
09:32
Текст:  Антон Валагин

В Китае высоко оценили появление АК-12 в российской армии

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Китайские СМИ высоко оценили новый автомат АК-12, поступивший на вооружение армии России. "Все говорят о гиперзвуковых ракетах, но мало кто вспоминает, что у российских пехотинцев появился автомат АК-12. А это существенное обновление", - пишет Sohu.

Фото: vitalykuzmin.net
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Новый автомат - полноценное обновление линейки российского стрелкового оружия., заметный шаг вперед как в области технологий, так и в плане эргономики. АК-12 получил пистолетную рукоятку, регулируемый приклад и планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Важно и то, что автомат имеет множество вариантов - в том числе под патрон 5.56х45 мм стандарта НАТО. Это дает возможность не только использовать в бою трофейные боеприпасы, но и поставлять оружие в страны, где ранее АК не использовали.

АК-12 постоянно совершенствуется - в том числе с учетом опыта, полученного в ходе его боевого применения в Сирии. А тот факт, что автомат поставляется и в обычные мотострелковые части, и в спецподразделения, говорит о его универсальности.

Немаловажно и то, что новый АК стал заметно точнее. В классическом АК-74 упор был сделан на надежность, теперь к ней присоединилась и точность стрельбы.

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