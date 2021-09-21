Новости

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 16:48
Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Лейла Адамян рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 беременным 15:50
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 17:32
Рубрика: Власть

В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Попытки переписать историю Второй мировой войны и уравнять агрессоров и освободителей недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: пресс-служба Общероссийского движения "Сильная Россия"
Мир вновь объединяется вокруг Москвы в борьбе с фашизмом и нацизмом

"Приговор Нюрнбергского трибунала в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда все чаще предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, уравнять в ответственности агрессоров, освободителей, жертв, палачей, а также возвести в ранг героев военных преступников. Необходим решительный отпор такого рода попыткам", - передает ТАСС слова Марии Захаровой.

По ее мнению, совершенно недопустимо переписывать историю самой кровавой войны в истории и пересматривать ее итоги, а также оправдывать нацистов и их пособников, как это происходит в некоторых странах Европы.

Напомним, что Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с ноября 1945 по октябрь 1946 гг. в немецком Нюрнберге. По его итогам были признаны виновными главари фашистского рейха, а организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии признаны преступными.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств