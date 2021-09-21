В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой

Попытки переписать историю Второй мировой войны и уравнять агрессоров и освободителей недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приговор Нюрнбергского трибунала в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда все чаще предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, уравнять в ответственности агрессоров, освободителей, жертв, палачей, а также возвести в ранг героев военных преступников. Необходим решительный отпор такого рода попыткам", - передает ТАСС слова Марии Захаровой.

По ее мнению, совершенно недопустимо переписывать историю самой кровавой войны в истории и пересматривать ее итоги, а также оправдывать нацистов и их пособников, как это происходит в некоторых странах Европы.

Напомним, что Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с ноября 1945 по октябрь 1946 гг. в немецком Нюрнберге. По его итогам были признаны виновными главари фашистского рейха, а организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии признаны преступными.