В Москве найдено тело актера из "Служебного романа" Игоря Бучко

Умер советский, российский актер Игорь Бучко.

Как передает со ссылкой на источник РЕН ТВ, тело артиста было обнаружено соседями, которые почувствовали из квартиры Бучко неприятный запах.

Прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, найдя актера без признаков жизни.

По словам источника, жена Бучко в это время находилась в Тверской области.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Игорь Бучко начал сниматься в 70-х, дебютировав в саге "Вечный зов". Далее - Карлен Семенович в "Служебном романе" Рязанова, "Трактир на Пятницкой", "Коней на переправе не меняют", Федор Ромодановский в "России молодой", "Человек-невидимка", другие.