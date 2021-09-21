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Вышел трейлер постапокалиптической комедии с Томом Хэнксом "Финч"

Новости
    21.09.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Сервис Apple TV представил на своем YouTube-канале раскидистый трейлер постапокалиптической ленты "Финч" (Finch) - с Томом Хэнксом по центру.

Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
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Хэнкс, 65-летний дважды лауреат премии "Оскар", сыграл главного героя - инженера-робототехника Финча, одного из последних людей на Земле, переживающего, что после смерти некому будет позаботиться о его псе. 

В итоге Финч сооружает робота и отправляется с ним в наполненное терниями и опасностями путешествие, обучая железного друга "любви, дружбе и тому, что значит быть человеком".

Режиссером ленты выступил исключительно зарекомендовавший себя на "Игре престолов" Мигель Сапочник. Сценарием занимались Крэйг Люк и Айвор Пауэлл, продюсер "Чужого", "Бегущего по лезвию" и соавтор короткометражки Сапочника 2000-го "Мечтатель". Названные, плюс Роберт Земекис, - сопродюсеры.

Релиз - 5 ноября.

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