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21 сентября 2021 г.

Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 года № 372 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) на 2022 год"

Дата подписания 15 сентября 2021 г.
Опубликован 21 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) на 2022 год: на душу населения - 18 993 рубля, для трудоспособного населения - 20 702 рубля, для пенсионеров - 16 334 рубля, для детей - 19 681 рубль и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) А.Тарасенко



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