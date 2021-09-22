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22 сентября 2021 г.

Постановление правительства Республики Алтай от 22 сентября 2021 года № 264 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год"

Дата подписания 22 сентября 2021 г.
Опубликован 22 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Алтай постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год:

в расчете на душу населения - 11 233 рубля;

для трудоспособного населения - 12 244 рубля;

для пенсионеров - 9 777 рублей;

для детей - 11 158 рублей.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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