Поп-рок бизнес-класса и образцовый русскоязычный хэви-метал прозвучат на теплоходе, этника с заездом в электронику - во МХАТ им Горького, а музыка, которая волнует и возвышает, - в ММДМ.

Кто играет: Группа "Ария".

Что играет: Хеви-метал.

Почему идти: После эпохального шоу в "Крокус Сити Холле" в честь 35-летия "Ария" приглашает верных фанатов в рок-круиз по Москве-реке. Столпы русскоязычного хеви-метала сыграют полную обойму старых хитов и композиции из новейшего альбома "Проклятье морей", название которого удачно рифмуется с идеей шоу. На несколько часов теплоход РИО-1 превратится в "Летучий Голландец", и проклепанный вокалист под тяжелую поступь гитарных брейков воспоет героев асфальта, скитальцев морей и прочих героев "арийского" прошлого и настоящего.

Где, когда, сколько: Теплоход "Рио-4"; 24 сентября; 6 000 - 15 000 руб.

Фото: ООО "ПР-Лаб"

Кто играет: Группа "Моральный кодекс".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Это красивая идея - исполнить хиты группы "Моральный кодекс", дополнив их роскошными видами с теплохода, плывущего на фоне заката по Москве-реке. Чудный антураж для рафинированной, почти снобистской музыки Мазаева и Ко. с их вечной претензией на "люксовость" и репутацией одного из самых профессиональных поп-составов страны. Публику, ностальгирующую по "лихим девяностым", ждут запоминающиеся мелодии, рифмованные парадоксы и оторопь от того, что на своих концертах "люксовая" группа любит слегка похулиганить.

Где, когда, сколько: Теплоход "Рио-4"; 23 сентября; 5 000 - 15 000 руб.

Фото: Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Кто играет: Проект LAVRA.

Что играет: Фолк, электроника, прогрессив-рок.

Почему идти: Фольклор приходит в нашу популярную музыку - пускай медленно и со скрипом, но зато, как правило, с очень симпатичным результатом. Новое доказательство тому - проект LAVRA, родившийся благодаря спектаклю "Лавр" во МХАТ им. М. Горького. В составе трио: вокалистка, играющая также на гуслях и колесной лире Варвара Котова, легенда российской world music бас-гитарист Сергей Калачев (aka. Grebstelь) и маэстро ударных инструментов Петр Главатских. Русская этника с заездом в электронику и прогрессив-рок уносит слушателя то в утерянные древние миры, то в морок компьютерного квеста. Еще одна грань российского world-beat. Стоит ознакомиться.

Где, когда, сколько: МХАТ им Горького (Третья сцена); 26 сентября; 2 500 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Александр Малинин в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" (дирижер Алексей Верещагин).

Что играет: Романсы и песни.

Почему идти: Александр Малинин, некогда плеснувший колдовства в хрустальный мрак бокала, представит популярную программу "Влюбленный в романс". С каждым годом вокал артиста становится все более проникновенным, помогая прочувствовать тонкие переживания, присущие романсу (пусть и "одетому" в современные аранжировки). Чуть-чуть ностальгии, самая малость пафоса и много чувства - публика в восторге. Ценители жанра (и творчества Малинина в целом) утонут в океане эмоций, который разольется в этот вечер на сцене Дома музыки.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 27 сентября; 4 000 - 12 500 руб.

Фото: Виталий Арутюнов/ РИА Новости

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин), солист Николай Рябуха.

Что играет: Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву "Нет песни без тебя".

Почему идти: "Может, любовь и память и есть машина времени, сводящая на нет дистанцию между прошлым, настоящим и будущим?" - сказал когда-то Муслим Магомаев. Любовь к главному герою советской эстрады не иссякает уже полвека, а память о кумире миллионов поддерживается одним из самых популярных проектов оркестра "Русская филармония", сводящим на нет ту самую "дистанцию между прошлым, настоящим и будущим. Называется этот проект. "Нет песни без тебя". Песня без Муслима есть, конечно, и сегодня. Но явно не та - это точно.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 28 сентября; 2 500 - 5 000 руб.