Сегодня большинство российских компаний так или иначе взаимодействуют с высшими или средними учебными заведениями.

Согласно данным службы исследований Career.ru, целью такого взаимодействия работодатели называют поиск студентов с большим потенциалом. И решают одновременно несколько актуальных задач: пополнение кадрового резерва, привлечение студентов на практику и повышение узнаваемости бренда компании на рынке труда.

В то же время, как отмечают эксперты, технологические компетенции, предлагаемые системой профессионального образования, все еще не вполне соответствуют требованиям актуального рынка труда даже на региональном уровне.

При этом сохраняется противоречие между ценностью человека для экономики и его социальным статусом, поскольку социальный статус профессии во многом определяется формальным уровнем образования ее носителей.

Так, например, по словам президента НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова, превышение средней зарплаты после вуза над средней зарплатой работника со средним специальным образованием - так называемая "образовательная премия" - в РФ после университетского диплома составляет 60 процентов, после техникума - 10. А программа подготовки рабочих в колледже показывает даже "отрицательное" значение, поскольку дает работнику меньше дохода, чем если бы человек ограничился только школьным образованием. Этим мы отличаемся от европейских стран, например, где при получении среднего специального образования преимущество достигает 30 процентов.

На этом фоне также стоит учитывать и новые реалии рынка труда, связанные с цифровой трансформацией экономики.

Социальный статус профессии во многом определяется формальным уровнем образования ее носителей

По прогнозам специалистов рынка занятости, уже в этом десятилетии такие отрасли, как металлургия, нефтехимия, транспорт, производство резины, стройматериалов, вследствие перехода на "цифру" могут существенно сократить потребность в трудовых ресурсах.

Причины - автоматизация и роботизация, внедрение технологий безлюдного производства, которые позволяют экономить как на материалах для производства, так и на технологических и управленческих операциях. Подобные изменения рынка требуют соответствующего гибкого подхода и в системе подготовки кадров, в частности в бакалавриате.

Здесь все больший акцент будет смещаться в сторону прикладного бакалавриата, где первые два года дают общее образование, а последующие - профессиональное. Такие программы способны существенно сблизить образовательный и социальный статус квалифицированного работника и выпускника вуза. В абсолютном большинстве стран такие программы уже заместили основную часть среднего профессионального образования.

Как считает профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга, развитие прикладного бакалавриата востребовано и на отечественном рынке труда. "Современная экономика требует трансформации образования. Одним из ключевых изменений должен стать новый формат - прикладной бакалавриат, который основывается на сочетании программ среднего и высшего профессионального образования и позволяет студенту не просто выйти на рынок труда, но и претендовать на самые выгодные предложения работодателей", - считает эксперт.

Такой же позиции придерживается и сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. По ее словам, сегодня необходимо развивать механизмы академической мобильности, в рамках которой получатели среднего профессионального образования должны получить возможность изучать часть курсов в университетах, реализующих прикладные программы бакалавриата. Это тем более актуально, что в настоящее время планируется реализовать инициативу по введению нового уровня образования - проект "Профессионалитет". Он подразумевает сокращение сроков обучения в учреждениях среднего специального образования. Как отметила сопредседатель ОНФ, технологии развиваются, и появляются новые модели организации образовательного процесса, которые позволяют обеспечить качественную подготовку в более короткие сроки.

Повысить качество образования может развитие практической подготовки, в том числе через отраслевые предприятия. Примером такого взаимодействия может служить система подготовки кадров на базе Технического колледжа им. В.Д. Поташова - подшефного учебного заведения КАМАЗа, а также двух учебных площадок компании - Учебно-технологического комплекса завода двигателей и Многофункционального центра прикладных квалификаций машиностроения (МЦПК).

Одним из ключевых изменений должен стать прикладной бакалавриат, основанный на сочетании среднего и высшего профобразования

Сегодня на КАМАЗе организовано взаимодействие с Минобром Татарстана и городским управлением образования Набережных Челнов. Как рассказал заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию холдинга Александр Ушенин, на различных учебных площадках персонал компании может повысить квалификацию по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Много лет работает целевая программа подготовки кадров, стипендиальная поддержка, идет обучение студентов 2-3-го курсов машиностроительного профиля конкретным рабочим профессиям с последующим трудоустройством на предприятии. Кроме того, в нескольких школах Набережных Челнов созданы инженерные классы. Так, в школе N 30 в этом году состоялся первый выпуск такого класса. Более 90 процентов выпускников решили продолжить освоение инженерных специальностей, став студентами технических вузов.

При этом Ушенин отметил, что, несмотря на наличие в городе нескольких вузов, готовящих студентов, в том числе и по техническим специальностям, абитуриенты предпочитают уезжать в другие города. Связано это среди прочего и с недостаточным выбором образовательных профилей, отсутствием достаточной базы - технической, материальной - для освоения желаемой профессии. "У нас есть олимпиадники, победители различных конкурсов, в том числе и всероссийских. Но, к сожалению, перспективная молодежь уезжает, а после получения диплома возвращаются сюда единицы", - сообщил Александр Ушенин.

Способствовать закреплению специалистов на местах могут навигаторы по образовательным возможностям региона. Такое цифровое решение разработано компанией "Русатом Инфраструктурные решения". Оно направлено на создание условий для того, чтобы 100 процентов населения города или региона могли найти свое место в экономике территории через получение основного или дополнительного образования и трудоустройства по выбранной профессии.

Как пояснила представитель "Русатом Инфраструктурные решения" Галина Бобылева, ресурс включает актуальный каталог региональных образовательных организаций всех уровней - от детского дополнительного образования до профессиональной переподготовки. Пользоваться системой можно в личных кабинетах пользователей - физических лиц, образовательных организаций, работодателей, экспертов. При этом цифровой след пользователя позволяет подключать и рекомендательные системы. А индивидуальные траектории, персонализированные рекомендации по получению образования и строительству карьеры создаются на основе данных профиля. Здесь также присутствуют аналитика и полный обзор по актуальным и целевым профессиям региона, достаточности образовательной инфраструктуры. Предусмотрена возможность интеграции не только с федеральными и отраслевыми ресурсами открытых курсов и "цифровых университетов", но и с существующими информационными системами региона.

В конечном итоге, это позволяет расширить не только профессиональные компетенции, но и разнообразные навыки человека. Как считает старший научный сотрудник Центра развития навыков и профессионального образования Института образования Вера Мальцева, в последнее время особо востребованными стали именно навыки. "Почему они стали важнее знаний? Сегодня гонка между образованием и технологиями стала критической. Это особенно заметно в последнее десятилетие, когда образование начало отставать. Меняется рынок труда - развивается сфера услуг. На рынке труда за навыки платят больше, чем за классические знания. Но в любом случае навыки и знания идут рука об руку", - заключила она.