Матвиенко: Пострадавшим от ЧС регионам надо выделить дополнительные средства

На восстановление в регионах инфраструктуры, которая пострадала в результате природных бедствий, необходимо направить дополнительные бюджетные средства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов сообщил на заседании, что от сильного паводка в регионе пострадало 103 населенных пункта, почти 14 тысяч человек признаны пострадавшими. По оценке властей области, ущерб от паводков оценивается в более чем 6,4 млрд рублей. Абрамов предложил проработать возможность изменения правил распределения межбюджетных трансфертов, включив туда норму о компенсации затрат регионов из федерального бюджета на восстановление автодорог после природных катаклизмов. "К сожалению, механизм, который сейчас действует, может растянуть предоставление такой помощи на годы", - констатировал парламентарий.

В свою очередь, сенатор от Якутии Александр Акимов напомнил о разрушительных пожарах в республике и других регионах, которые продолжались все лето.

Аномальные погодные условия привели к тому, что пострадали люди во многих регионах, отметила в ответ Матвиенко. "Правительство внимательно относится к этому, выделяет средства на ликвидацию последствий", - добавила она.

Спикер Совфеда предложила к парламентским слушаниям по проекту нового федерального бюджета 5 октября подготовить инициативы по оперативной поддержке всех регионов, которые пострадали от природных катаклизмов. "Должны выделяться средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, которая серьезно повреждена", - подчеркнула председатель верхней палаты.