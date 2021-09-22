Новости

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет 13:20
Матвиенко: Пострадавшим от ЧС регионам надо выделить дополнительные средства 13:13
Колокольцев присвоил звания полицейским, обезвредившим преступника в Перми 13:08
Синоптик: Погода в Москве постепенно вернется в рамки календаря 13:02
Сергей Готье рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 после трансплантации органов 13:02
В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 13:00
Видео: На Каспии пограничники спасли 130 русских осетров 12:50
Умерла Сара Даш из "Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" 12:48
Подарок из банка: В Ижевске выявили новую схему обмана граждан 12:47
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете 12:39
Названы округа-рекордсмены по количеству выпавших осадков 12:38
"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера 12:36
Путин наградил полицейских, спасавших людей при стрельбе в Перми 12:26
Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах 12:25
Ученые придумали долговечные батарейки для электрокаров 12:24
Оперштаб: В Москве выявлен 1991 новый случай COVID-19 12:14
Снайперов РФ потренировали на фоне осложнения ситуации в Афганистане 12:13
Сенаторы: Деструктивная политика Запада препятствует борьбе с терроризмом 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 13:13
Рубрика: Власть

Матвиенко: Пострадавшим от ЧС регионам надо выделить дополнительные средства

Текст: Дмитрий Гончарук

На восстановление в регионах инфраструктуры, которая пострадала в результате природных бедствий, необходимо направить дополнительные бюджетные средства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба СФ
Матвиенко назвала приоритеты для сенаторов

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов сообщил на заседании, что от сильного паводка в регионе пострадало 103 населенных пункта, почти 14 тысяч человек признаны пострадавшими. По оценке властей области, ущерб от паводков оценивается в более чем 6,4 млрд рублей. Абрамов предложил проработать возможность изменения правил распределения межбюджетных трансфертов, включив туда норму о компенсации затрат регионов из федерального бюджета на восстановление автодорог после природных катаклизмов. "К сожалению, механизм, который сейчас действует, может растянуть предоставление такой помощи на годы", - констатировал парламентарий.

В свою очередь, сенатор от Якутии Александр Акимов напомнил о разрушительных пожарах в республике и других регионах, которые продолжались все лето.

Аномальные погодные условия привели к тому, что пострадали люди во многих регионах, отметила в ответ Матвиенко. "Правительство внимательно относится к этому, выделяет средства на ликвидацию последствий", - добавила она.

Спикер Совфеда предложила к парламентским слушаниям по проекту нового федерального бюджета 5 октября подготовить инициативы по оперативной поддержке всех регионов, которые пострадали от природных катаклизмов. "Должны выделяться средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, которая серьезно повреждена", - подчеркнула председатель верхней палаты.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств