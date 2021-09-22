В мире
22.09.2021 17:41
Текст: Юрий Сизов

Миротворцы из Беларуси готовятся к командировке в Ливан

Для плановой замене врачей в составе военного госпиталя в Ливанской Республике на Ближний Восток готовятся к отправке до конца текущего месяца белорусские миротворцы, сообщили в военном ведомстве страны.

Фото: belaz.by
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Военнослужащие, которые участвуют в поддержании международного мира и безопасности в составе Временных сил ООН в Ливане с 2010 года, уточнили в министерстве, уже прошли инструктаж под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.

Кстати, по данным новостных порталов, уже более полусотни белорусских военнослужащих приобрели практический опыт выполнения миротворческих задач, тем самым повышая международный престиж своей страны. В истекшем году, в частности, в этой стране находилось около десятка военных. Трое из них занимали должности офицеров, а остальные работали в медицинском учреждении.

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