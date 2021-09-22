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22.09.2021 16:52
Рубрика: Власть

Политолог Алексей Мартынов: Все электоральные процедуры в скором времени уйдут в онлайн

Текст: Любовь Проценко

Отлаженная система дистанционного электронного голосования позволит в скором времени перевести электоральные процедуры в онлайн. Об этом заявил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Матвиенко: Технология онлайн-голосования будет развиваться

По его мнению, задержка подсчета голосов связана с тем, что программисты во время атак на систему ДЭГ были вынуждены менять коды для противодействия хакерам: "Понятно, что в обратную сторону распаковывать [данные] несколько сложнее, чем хотелось бы. Но когда все это будет отлажено, когда будет работать по всей стране, и когда система будет защищена от любого внешнего воздействия, откуда бы оно ни происходило, результаты будут в реальном времени, в течение 15 минут. Убежден, что скоро все электоральные процедуры уйдут в онлайн. По всей стране это будет. Это очень удобно, это всем понравилось. Данные защищены через блокчейн".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что дистанционное голосование может быть применено в 2024 году на выборах президента РФ. В будущем планируется расширить использование системы ДЭГ.

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