Политолог Алексей Мартынов: Все электоральные процедуры в скором времени уйдут в онлайн

Отлаженная система дистанционного электронного голосования позволит в скором времени перевести электоральные процедуры в онлайн. Об этом заявил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, задержка подсчета голосов связана с тем, что программисты во время атак на систему ДЭГ были вынуждены менять коды для противодействия хакерам: "Понятно, что в обратную сторону распаковывать [данные] несколько сложнее, чем хотелось бы. Но когда все это будет отлажено, когда будет работать по всей стране, и когда система будет защищена от любого внешнего воздействия, откуда бы оно ни происходило, результаты будут в реальном времени, в течение 15 минут. Убежден, что скоро все электоральные процедуры уйдут в онлайн. По всей стране это будет. Это очень удобно, это всем понравилось. Данные защищены через блокчейн".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что дистанционное голосование может быть применено в 2024 году на выборах президента РФ. В будущем планируется расширить использование системы ДЭГ.