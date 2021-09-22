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22.09.2021 18:15
Рубрика: Общество

Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2021"

XIII Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений приглашает к участию журналистов и блогеров. Заявки принимаются до 1 октября 2021 года.

Ежегодно обладателями наград "СМИротворца" становятся десятки изданий. Конкурс - это не только торжественная церемония награждения победителей, но и предшествующие ей семинары, круглые столы, дискуссии по актуальным для каждого федерального округа проблемам освещения межэтнической ситуации.

В этом году у конкурса "СМИротворец" восемь номинаций: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук", "Детские и молодежные СМИ", "Территория ЭТНО", "Поколение мультимедиа" и "Блоги".

"ЭТНОзвук" - наследник традиционной номинации "Радио". На конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети. "Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс. Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит, пришло время для новой, объединенной номинации", - отмечает Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец-2021".

На рассмотрение в специальной номинации 2021 года "Территория ЭТНО" оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации "Поколение мультимедиа".

Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации "Блоги".

В этом году проходят два окружных этапа конкурса: "СМИротворец-УРАЛ" с 23 по 27 сентября в Салехарде и "СМИротворец-ВОЛГА" с 6 по 9 октября в Чебоксарах. Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве. По согласованию с ФАДН России оргкомитет оставляет за собой право менять формат мероприятия в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Участниками Конкурса в основных номинациях могут быть: авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ. В специальных номинациях: студенты профильных факультетов вузов, чьи материалы были размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах, а также блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и на специальных платформах в период с 01 августа 2020г. до 01 августа 2021г.

Прочитать положение о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте "СМИротворца".

Общество СМИ и соцсети

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