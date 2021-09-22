Математики сравнили распространение популярных песен с эпидемией

Ученые проанализировали данные музыкального стримингового сервиса по Великобритании и пришли к выводу, что графики количества загрузок многих хитов похожи на кривые эпидемий инфекционных заболеваний. То есть, некоторая музыка распространяется в обществе как вирус.

Исследовали изучили базу данных по тысяче самых популярных песен с 2007 по 2014 год и переработали их с помощью математической модели. Свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Математики решили, что социальные процессы, лежащие в основе популярности песен, аналогичны тем, которые вызывают передачу инфекционных заболеваний. Вирус передаётся в обществе от человека к человеку через взаимодействие. Так и музыка. Сначала распространенность достигает пика, а потом падает из-за того, что кому-то эта песни начинает надоедать (то есть, человек выздоравливает), а кто-то остается невосприимчив к ней.

Ученые заметили, что среди жителей Великобритании быстрее распространяется электронная музыка, а не поп. При этом, эпидемии электроники проходили быстрее, чем других жанров. Вероятно, отмечают исследователи, что поклонники электронной музыки - сплоченное сообщество. И, по аналогии с эпидемией, в тесном кругу вирусы распространяются и сходят на нет быстрее.