Названы округа-рекордсмены по количеству выпавших осадков

С вечера воскресенья по день среды выпало в столице 39,4 мм осадков - это почти 61 процент от месячной нормы. Результат подсчитали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В период с 21:00 19 сентября по 09:00 22 сентября в различных районах столицы выпало до 39,4 мм осадков. Это почти 61% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков выпало в Новой Москве, на юге и юго-востоке столицы. Меньше всего осадков выпало в центре и на северо-западе Москвы.

Как отмечают в комплексе городского хозяйства, городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков. Системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме. Сбоев в движении общественного транспорта не допущено. Пострадали несколько автомобилей, на которые упали деревья из-за сильного ветра в порывах до 18 м/с.