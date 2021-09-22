Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве

Сверка итогов электронного голосования в Москве не носит юридического статуса, это техническая перепроверка результатов выборов. Об этом заявили на продолжающемся в эти минуты заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Эта процедура позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности", - подчеркнули официальные представители штаба.

Ранее "РГ" сообщала, что Общественный штаб намерен перепроверить результаты электронного голосования. При этом также будут опубликованы все материалы и программа, которая позволит сделать это всем желающим, даже не обладающим навыками программистов.