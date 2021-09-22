В Москве пройдут первые всероссийские соревнования кадет по полиатлону

В Москве с 23 по 26 сентября пройдет I Всероссийский спортивный фестиваль по полиатлону имени генералиссимуса Суворова среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов. Кадеты со всей страны будут соревноваться на базе прославленной 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцирована в столице.

Не все знают о таком виде спорта, как полиатлон, но он появился в России ровно 30 лет назад в 1991 году. Фактически он стал продолжением спортивного комплекса ГТО. Программа полиатлона для кадетов включает в себя 3 командных и 45 личных номинаций. На протяжении четырех дней участники будут соревноваться в беге на разные дистанции, стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике, метании гранаты и мяча.

"Подобные турниры способствуют не только развитию детского спорта, но и имеют большое военно-прикладное значение. Они помогают в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения и способствуют привлечению молодежи к военной службе", - рассказал корреспонденту "РГ" организатор фестиваля, ответственный президент Лиги кадетского спорта Дмитрий Цой.

В рамках кадетского фестиваля также состоится презентация нового вида спорта - армейского тактико-стрелковое многоборья. По словам генерального секретаря Федерации армейской тактической стрельбы в России, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова, уникальность нового вида спорта заключается в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия и элементов рукопашного боя в одном упражнении.