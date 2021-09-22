В Благовещенске в ДТП с бензовозом пострадали пять человек

ДТП с пятью пострадавшими произошло в Благовещенске в ночь на 22 сентября. В районе перекрестка улиц Ленина и Первомайской столкнулись бензовоз Volvo и легковой автомобиль Nissan Teana.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров Nissan.

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, на место происшествия выезжали огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и дежурная смена спасателей города. Они помогли вызволить пострадавших из искореженной машины.

По сообщению пресс-службы УМВД по Амурской области, за сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 15 ДТП.