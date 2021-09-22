Во Владивостоке полицейский насмерть сбил женщину

Полицейский, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения.

Предварительно известно, что 13 сентября страж порядка, управляя служебным авто, при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу людям и сбил 62-летнюю женщину. Потерпевшая позже скончалась в больнице.

Руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. К ответственности могут привлечь и его непосредственных руководителей.