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22.09.2021 06:09
Рубрика: Происшествия

Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Усть-Камчатского района лишилась четырех миллионов рублей, желая заработать на инвестициях.

Кибермошенники стали охотиться за срочными вкладами россиян

47-летняя женщина узнала от знакомых, что можно зарабатывать на брокерском сайте. Она зарегистрировалась на нем, затем, следуя рекомендациям "консультантов", установила приложение и начала вносить деньги.

Денежная сумма на экране росла, поэтому потерпевшая продолжала переводить средства мошенникам.

"Когда заявительница захотела вывести "заработанные" деньги, лжефинансист сообщил ей, что для этого необходимо совершить еще один платеж. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию", - сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Возбуждено уголовное дело, лжеброкеров ищут.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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