В Камбарском районе Удмуртии объявлен траур по погибшей в Перми студентке

Четверг, 23 сентября, для Камбарского района Удмуртии станет днем траура. Местные власти объявили его по погибшей при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете уроженке города Анны Айгельдиной. Она стала одной из шести жертв, убитых на территории вуза студентом-первокурсником.

Анне было 26 лет, в этом году она закончила химический факультет. После учебы вернулась домой, жила и работала в Камбарке. В Пермском крае в тот день оказалась случайно. Как выяснили в KP.Ru, девушка приезжала в университет за документами.

В сообщении на сайте районной администрации говорится, что семье Анны Айгельдиной помогут с организацией похорон и выделят материальную помощь.

Напомним, 20 сентября первокурсник открыл стрельбу в университете. В результате пострадали 43 человека, шестеро погибли. Стрелявший был ранен сотрудником ДПС. Сейчас молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня в Перми работал Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава СК России побывал на месте трагедии, также ему доложили о ходе расследования.