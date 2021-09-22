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22.09.2021 15:02
Рубрика: Власть

В Кочевском и Сивинском округах построят новые газовые сети

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Правительство Пермского края рассмотрело вопрос реализации программы газификации региона.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

- Газификация Пермского края - это улучшение жизни населения. В последние годы темпы строительства новых газовых сетей ускорились. Второй год подряд прокладывается более 600 километров газопроводов. В этом году увеличено финансирование - из всех источников выделено более трех миллиардов рублей, что на 800 миллионов больше, чем в 2020 году. Программу поддерживают федерация и "Газпром". Компания строит межпоселковые газопроводы и модернизирует газораспределительные станции. В свою очередь, край строит внутрипоселковые. Сотрудничество позволит к 2025 году на 10 процентов повысить уровень газификации сельских территорий, - сказал на заседании губернатор края Дмитрий Махонин.

По словам зампреда правительства - министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, в ближайшую пятилетку планируется построить 24 межпоселковых газопровода длиной 468 километров, программа позволит привлечь в край почти девять миллиардов рублей, будет газифицировано 78 населенных пунктов.

- До 2025 года появятся газопроводы в двух территориях Прикамья: Кочевском и Сивинском муниципальных округах, - рассказал министр. - Также достигнута договоренность с ПАО "Газпром" включить в программу газификации еще 10 межпоселковых газопроводов. Уточнения планируем подписать уже в следующем году.

С начала года в Прикамье построено девять газопроводов: семь внутрипоселковых и два межпоселковых. Общая длина - 116 километров, к газу подключено более 1,5 тысячи домовладений, газопроводы располагаются в восьми муниципальных образованиях.

До конца декабря планируется начать строительство еще шести газопроводов - в Чайковском, Нытвенском, Осинском, Верещагинском городских округах, а также в Юсьвинском и Куединском муниципальных округах. При этом правительство края берет на себя обязательства построить внутрипоселковые сети.

Отдельно Дмитрий Махонин заострил внимание на социальной газификации - это бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах.

- В крае собрано 27 тысяч заявок. Мы рассчитываем, что в этом и в следующем году по программе догазификации будет подключено порядка 30 тысяч домовладений региона, - сказал губернатор.

Еще одна задача - продолжить региональные проекты подключения газа до фасада домов и выплату компенсаций льготным категориям граждан на затраты на обустройство внутридомовых сетей.

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