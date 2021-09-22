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22.09.2021 06:51
Рубрика: Происшествия

В уфимской больнице произошел пожар

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В ночь на 22 сентября в городской клинической больнице № 3 Уфы начался пожар в кабинете компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Сообщение о возгорании в больнице поступило в 01:05 по местному времени. На место были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара. Выяснилось, что горение происходит в отдельно стоящем одноэтажном здании больницы, где размещается кабинет КТ. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Спасатели локализовали пожар, а вскоре ликвидировали открытое горение.

Ночью в здании людей не было, поэтому никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательный пожарной лаборатории, уточнили в региональном МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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