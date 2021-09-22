Жертв стрельбы в университете похоронят на четырех кладбищах Перми

Погибших во время стрельбы в университете Перми будут хоронить на разных кладбищах города и в разное время. Об этом сообщает РИА Новости. Траурные мероприятия пройдут в среду и четверг.

Власти Перми оказывают семьям погибших всевозможную помощь при организации похорон.

Напомним, что 20 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в университете. При этом пострадали 43 человека, шестеро погибли. Преступник задержан сотрудниками полиции, при этом он сам получил огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.