На Алтае рыбак обнаружил на берегу скелет человека

Полиция Республики Алтай проводит проверку по факту обнаружения костных останков человека на берегу реки Катунь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность погибшего будет установлена по результатам геномной экспертизы.

О шокирующей находке в отделение полиции по Онгудайскому району республики заявил 66-летний житель Кемеровской области. Он рассказал, что наткнулся на скелет в урочище "Каянча", куда отправился на рыбалку. Вместе с пенсионером сотрудники МВД выехали в указанное место, где осмотрели останки, изъяли кости и череп скелета.

Свою проверку начали и в Следственном управлении СКР по Республике Алтай. Там уточнили, что останки человека были найдены на территории Шашикманского сельского поселения. Кости частично покрывал песок на берегу Катуни. Следователями назначены медицинская, дактилоскопическая и генотипоскопическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.