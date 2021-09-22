В Бурятии пропали добровольцы, искавшие рыбака из перевернувшейся лодки

Сегодня в управление МЧС по Иркутской области поступила информация о том, что группа добровольцев, отправившихся искать пропавшего рыбака, не вышла на связь. Сотрудники Байкальского спасательного отряда МЧС на аэролодках выдвинулись на поиски группы, сообщили в ведомстве.

Известно, что 9 сентября в районе реки Снежной, протекающей по территории Иркутской области и Бурятии, опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Двое выбрались на берег, третьего унесло течением. Сотрудники одного из подразделений Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали русло Снежной до слияния с рекой Селенгинкой, но пропавшего не нашли.

15 сентября из населенного пункта Выдрино (Республика Бурятия) на поиски рыбака отправились пять добровольцев. Они обещали выйти на связь 20 числа, но до сих пор известий о них нет. Родственники членов группы сообщили об этом в МЧС. Сегодня начались поиски.