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22.09.2021 08:55
Рубрика: Общество

Жителей Приангарья предупредили о выходе медведей к населенным пунктам

Текст: Дмитрий Машуков

В последнее время медведи стали чаще выходить к человеческому жилью в окрестностях Иркутска, сообщает сегодня областной главк МВД.

Фото: iStock
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Правоохранители предупреждают граждан об опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности, проявлять бдительность и благоразумие. Стражи порядка рекомендуют жителям Приангарья по возможности реже бывать в лесах вдоль Байкальского тракта и пограничных с ними территориях.

В полиции напомнили, что накануне жители Иркутского района заметили следы хищника недалеко от села Мамоны.

Сотрудники МВД усилили меры безопасности. Пресс-служба ведомства заявила о готовности правоохранителей к выезду на помощь гражданам при первой необходимости. При появлении диких зверей рядом с домом, садом или дачей полиция просит сообщать по телефонам 02 или 8 (3952) 216805.

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