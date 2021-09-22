Жителей Приангарья предупредили о выходе медведей к населенным пунктам

В последнее время медведи стали чаще выходить к человеческому жилью в окрестностях Иркутска, сообщает сегодня областной главк МВД.

Правоохранители предупреждают граждан об опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности, проявлять бдительность и благоразумие. Стражи порядка рекомендуют жителям Приангарья по возможности реже бывать в лесах вдоль Байкальского тракта и пограничных с ними территориях.

В полиции напомнили, что накануне жители Иркутского района заметили следы хищника недалеко от села Мамоны.

Сотрудники МВД усилили меры безопасности. Пресс-служба ведомства заявила о готовности правоохранителей к выезду на помощь гражданам при первой необходимости. При появлении диких зверей рядом с домом, садом или дачей полиция просит сообщать по телефонам 02 или 8 (3952) 216805.